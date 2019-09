A Guanajuato le urgen 50 notarios públicos

Guanajuato capital.- En Guanajuato faltan al menos 50 notarios públicos para atender las demandas de trámites, pues actualmente sólo hay 280 fedatarios y hay municipios en los incluso no hay ninguno, como el caso de Apaseo el Alto, aseguró el presidente del Colegio de Notarios, Alejandro Lara Rodríguez.

Resaltó que hace algunos años había 400 notarios en la entidad, pero algunas notarias han quedado vacías principalmente por el fallecimiento de sus titulares. En los últimos años sólo ha habido tres revocaciones de permisos, pero no reveló las causas.

En las últimas semanas se han tenido a compañeros que están delicados de salud, otros que por alguna circunstancia han planteado su retiro y aproximadamente estamos en funciones 280 notarios y si hay municipios en los cuales existe la falta de un titular que atienda todos y cada uno de los requerimientos que se tienen y esto hace que la población tenga que desplazarse a distintos lugares más cercanos”, dijo.

Carencia de notarios públicos

Sin embargo, resaltó que se requiere realizar un diagnóstico de cuáles son los municipio en los que se tiene más demanda de trámites para concentrar los nuevos fiats notariales que pudieran otorgarse a través de concurso por parte de las autoridades estatales.

“Requerimos la posibilidad de que paulatinamente se vayan ocupando las plazas y vayamos detectando las necesidades que se tienen a nivel estatal y principalmente en algunos municipios en lo particular, donde están creciendo en forma fenomenal los requerimientos de otorgamiento de diferentes actores jurídicos”.

Lara Rodríguez resaltó que la mayor carencia de notarios está fuera de los municipios del corredor industrial y otros en los que están sobre representados como el caso de Guanajuato capital, donde ni una sola vacante.

Fiats notariales vacantes

Por eso no sólo es el hecho de convocar sino de detectar cuáles son los requerimientos a partir de lo que establece la Ley del Notariado que es un notario por cada 15 mil habitantes pero también un notario dependiendo de las condiciones socio-económicas que prevalezcan en el lugar a partir de estadísticas oficiales”, enfatizó.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, aseguró por su parte que son 100 los fiats notariales que están vacantes, la mayoría de ellos por fallecimiento. Sin embargo, no dio detalles de cuando podrían realizarse el concurso de éstas.

Sigue suplantación, buscan evitar fraudes

El presidente del Colegio de Notario reconoció que se siguen dando casos de suplantación de identidad para cometer fraudes inmobiliarios en la entidad, sin embargo, sostuvo que son pocos los casos y que se está mejorando la seguridad de los proceso para evitarlos.

“La delincuencia ha perfeccionado sus mecanismos de suplantación, no solamente en el ámbito contractual, sino hasta en el ámbito cibernético, son cada vez más expertos, por eso nosotros también debemos de identificar a las personas de la forma máss precisa posible para evitar que se pueda ver involucrado un notario”, dijo. De hecho, aceptó que existen investigaciones contra notarios por este mismo motivo.

Sostuvo que próximamente el Registro Público de Notarias implementará mecanismos adicionales que permitan alertar con anticipación amenazas que se pudiera presentarse en materia patrimonial.

“Nosotros tenemos que estar un pasó adelante para poder prevenir todo este tipo de circunstancias… si se compara con el número de operaciones a nivel estatal no pintan, pero nosotros debemos de evitar cualquier tipo de anomalía, no pintan porque seguramente serán una en 10 mil actos y a lo mejor me voy largo pero deberíamos de erradicarlas totalmente”, subrayó.