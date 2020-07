AMLO avala rehabilitar refinerías de México

Salamanca, Guanajuato.- Durante su visita para supervisar las obras en la refinería Antonio M. Amor, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la importancia que le concede a rehabilitar el sistema de refinación del País, cuyo objetivo para este año es dejar de comprar combustible en el extranjero y para el 2023 abastecer el total del consumo de gasolina, para lo cual, la seguridad en el municipio también juega un papel fundamental, dijo.

Hemos invertido 4 mil millones de pesos (en Salamanca); ya aumentó la capacidad de producción de gasolinas, de petrolíferos, estábamos procesando de 70 a 80 mil barriles diarios, ya estamos en 140 mil barriles. Se estima que para el año próximo vamos a estar en 170 mil, y podemos llegar hasta 200 mil barriles. Ese el plan de rehabilitar las 6 refinerías para que con la nueva refinería de Dos Bocas, en el 2023, podamos ser autosuficientes y ya no comprar las gasolinas en el extranjero”, expresó.

El Presidente estuvo acompañado del gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, Rocío Nahle, secretaria de Energía a nivel federal, así como directivos de la refinería Antonio M. Amor y personal de Sedena. Y no dejó pasar la oportunidad para recalcar la importancia que tienen las inversiones a las refinerías del país.

“Este plan de rehabilitación de refinerías es estratégico por que tiene varios fines, primero es darle valor agregado a nuestra materia prima, el petróleo y ya no sigamos vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas en el extranjero, y procesar aquí en nuestro país nuestro petróleo, y esto no se hizo durante décadas, se dejaron de construir refinerías y se dejaron abandonadas las refinerías existentes; desde hace cuarenta años no se construía ninguna refinería y el plan es mejorar las refinerías, ampliar su capacidad de procesamiento, crudo y lo que se ve en Salamanca que se procesaban setenta mil barriles y ahora la meta son ciento cuarenta mil barriles, para el año próximo ciento setenta mil barriles y eso significa desde luego inversión pública y lo estamos haciendo con recursos presupuestales sin contratación de deuda”, dijo.

Durante su intervención, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, (Pemex), dijo que el robo de hidrocarburo, o huachicol, se ha logrado reducir un 96 por ciento en Guanajuato, ya que en el 2018 se contabilizaron 1 919 tomas clandestinas y en lo que va del 2020 solo 317.

También se dijo que se buscará la paz en Salamanca y la refinería. Foto: especial.

Romero Oropeza dijo que aunque los avances son muchos, siguen trabajando para disminuir la práctica del huachicoleo al mínimo posible, y que ya se trabaja en un tendido de concreto sobre el ducto más afectado en la zona: el Tula-Salamanca, en el cual ya hay 50 kilómetros de trabajo.

De los trabajos de rehabilitación dijo que tenían detectadas 30 plantas que necesitaban reparaciones, de las cuales 3 fueron reparadas el año pasado, para este serán 5 más, para el 2021 serán 10 plantas, 8 serán reparadas en 2022 y las últimas 7 en el 2023. Tan solo para este año, se destinaron 3 794 millones de pesos.

AM