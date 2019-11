AMLO está convencido que Gto hizo ‘chanchuyo’ y por eso perdió contra Calderón: Sheffield

León.- El Presidente López Obrador está convencido de que en Guanajuato los panistas hicieron “chanchuyo” y que aquí perdió la elección y ganó Felipe Calderón, así lo expuso el titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

El también exalcalde de León estuvo en la ciudad en una reunión con los miembros del Club Rotario de León, quienes le expresaron que sienten que el mandatario federal “no está muy de acuerdo con el Estado".

Ante los cuestionamientos, Sheffield Padilla hizo énfasis en que el tema ha sido comentado con el propio Presidente de la República, pero aclaró que simplemente es indiferente a Guanajuato.

Asimismo, Sheffield Padilla dijo que además el Presidente de López Obrador está convencido de que en Guanajuato los panistas le hicieron “chanchuyo” y perdió la elección Presidencial del 2006 contra Felipe Calderón.

El funcionario federal, quien en ese entonces militaba en el PAN, dijo que él mismo le ha mencionado al Presidente que eso no es verdad, pero es una idea “que no le quitan de la mente”.

Aunque le he dicho que no es cierto, porque lo viví, pero no le quitas la idea”, dijo el Procurador, quien mencionó que a veces incluso es mejor cambiar de tema, “eso no se lo quitas de la mente, y yo se lo he dicho, ‘señor Presidente, yo estuve ahí, no vi nada”, dijo.