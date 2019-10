Abogados dudan que no sepan autoridades dónde está líder criminal de Guanajuato

León.- La detención del presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, se dará cuando las autoridades tengan voluntad política, señaló el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz.

No creo que no sepa nadie en dónde está El Marro. Eso de si cae El Marro depende de muy pocas cosas, de que se pongan las pilas y se decidan a agarrarlo.

No creo que Guanajuato tenga una sierra como la poquita que tenga Sinaloa, Veracruz o Chiapas, creo que la más grande es la del Cerro del Gigante, en Santa Rosa, como para que se esconda el señor, y deben de saber en dónde está. Debe de estar por ahí en algún lugar, incluso en Plaza Mayor, en algún centro comercial y nadie lo ve, las cosas no se pueden ocultar con un dedo”, declaró a medios.

Lamentó que la sociedad se ha convertido en partícipe de las bandas criminales.

Es una comunidad que ha vivido con dinero de la droga, no creo que ningún policía, ni municipal, ni estatal, ni el Ejército, no hayan visto el modus vivendi, si ves una industria, un comercio, y dices ese viene con la raya en la mano y está pintando su casa, ya le hizo un cuartito, pero si ves que no hay nada, de dónde viene el dinero, y si se rumora que el señor tiene tremenda mansión y nadie sabe nada”, apuntó.