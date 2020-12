Abren primer carril del Distribuidor Vial en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La tarde de este viernes fue abierto a la circulación vial el primer carril terminado del Distribuidor Vial del Cuarto Cinturón Vial, en su tramo de bulevar a Villas de Irapuato-Mariano J. García.

El Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez realizó un recorrido por la obra, que tiene una inversión superior a los 400 millones de pesos y que estará totalmente concluida en el mes de junio de 2021.

Indicó que la obra tiene un avance del 64%, dos puntos porcentuales más de lo programado, por lo que se plantea entregar el proyecto antes de lo previsto; indicó que se han tenido algunos problemas en instalación de cableado subterráneo de Telmex y CFE, mismos que se solventarán en próximos días.

Ortiz Gutiérrez indicó que se planea abrir el paso a nivel del bulevar a Villas de Irapuato hacia Héroes de Nacozari, lo que ocurrirá antes de que concluya el mes de diciembre, para posteriormente habilitar el paso deprimido a finales del mes de enero 2021.

El Alcalde indicó que la alza en contagios y defunciones por la enfermedad COVID-19 es un foco rojo en Irapuato y la entidad, más cuando se espera que la temperatura siga disminuyendo y por las actividades propias de las festividades decembrinas.

El primer edil no quiso adelantar las medidas que podrían tomarse en caso de regresar al Semáforo de Reactivación Económica a color Rojo, lo que podría pasar ante la curva ascendente de incidencia en la pandemia.

Ojalá que la gente entienda, todavía no se confíen a que viene la vacuna o no viene, eso ni siquiera lo sabemos, no hay nada seguro, no hay nada certero, no nos queda más que seguir cuidándonos", finalizó.