Abundan propiedades abandonadas o vandalizadas en López Mateos

León.- El bulevar Adolfo López Mateos, una de las principales vialidades de León, “agoniza” en el tramo que cruza la Zona Centro.

En los tres kilómetros que hay entre el cruce con el Malecón del Río y Paseo de los Insurgentes, donde está la Clínica del IMSS T1, abundan locales vacíos, abandonados o en ruinas.

En un recorrido realizado por AM, en ese tramo se contabilizaron más de 400 lotes, entre baldíos, locales, casas y edificios y aproximadamente una tercera parte está inactiva porque está en renta, es un negocio que cerró, es un terreno vacío o una finca o edificio abandonado o que sólo ocupa una parte.

Muchas fincas abandonadas tienen rastros de vandalismo, grafitis ilegales, rayones o cristales rotos y algunos sirven como refugio para indigentes o maleantes.

Y los negocios que están abiertos y mantienen activo ese tramo, deben lidiar con ese entorno y enfrentan problemas de inseguridad como robos o asaltos a ellos o a sus clientes.

El otro día me querían asaltar, pero yo no llevaba ni bolsa ni celular ni nada y me dejaron ir, pero ofendiéndome (...) Pero he sabido de varios clientes, que sí los asaltan muy seguido”, indicó Alejandra López, una comerciante del bulevar.