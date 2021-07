Acelera Congreso local gasto

GUANAJUATO, Gto.- Diputados locales que están a punto de concluir su período se aprobaron el anticipo de más de 16 millones de pesos de las partidas de apoyos sociales, gastos de operación, gastos de grupos parlamentarios, apoyo para informe anual de actividades y el fondo revolvente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

El anticipo millonario que se darán los legisladores locales se debe a un acuerdo que tomaron los integrantes de la Comisión de Administración, integrada por: Jesús Oviedo Herrera (presidente), Magdalena Rosales Cruz, María del Rocío Jimenez Chávez, Pastor García López y José Huerta Aboytes.

Tan sólo de la partida de apoyos sociales se contempla que cada uno de los 35 diputados reciba 159 mil 861 pesos, pues recibirán los anticipos de agosto, septiembre y un mes adicional. En conjunto, esta cantidad suma cinco millones 595 mil 135 pesos.

El secretario de Administración del Congreso local, Omar Mares Crespo, confirmó el adelanto de estas partidas de los meses de agosto y septiembre y los cuales se entregarán a mediados de julio, cuando acaban de recibir los recursos correspondientes a este mes. Las partidas se entregan los primeros cinco días de cada mes.

Es decir, los legisladores tendrán recursos de tres meses para ejercerlos en lo que resta de la Legislatura, la cual concluye el próximo 25 de septiembre.

De acuerdo con los datos entregados por la Dirección de Administración del Congreso para la partida de gasto de operación los grupos parlamentarios los diputados disponen mensualmente de 65 mil 424 pesos. En un acumulado de dos meses esto representa 130 mil 848 pesos y por 35 diputados significa una erogación de poco más de cuatro millones 579 mil 680 pesos.

Para gastos de operación por diputado (gasto de oficina) dispondrán de 190 mil 390 pesos, por los meses de agosto, septiembre y un recurso adicional, esta cantidad es para los que no tiene asignado vehículo oficial, para los que si la cantidad disminuye a 175 mil 084. La erogación en este renglón es aproximadamente de cinco millones y medio de pesos.

De la misma partida, existe la posibilidad de entrega de apoyo anticipado para nómina de personal de casa de gestión, esto en caso de que el legislador haga la solicitud a Administración.

También se contempla la anticipación de los gastos para informe de actividades de cada diputado, que en 2021 fueron autorizados por 30 mil 475 pesos por diputado y que por 35 legisladores resulta en más de un millón de pesos.

Estas no son la únicas partidas para la función legislativa que están consideradas en el presupuesto del Congreso local, también existen remuneraciones especiales para integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y ayudas sociales (aparte) para los integrantes de este mismo órgano de gobierno.

Remuneraciones para integrantes de Mesa Directiva o Diputación Permanente y un fondo revolvente para la presidencia del Congreso y para la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Aunque aparentemente, el acuerdo de la Comisión de Administración no consideró adelantos en estos rubros.

El director de Administración del Legislativo dijo que los diputados tendrán los primeros días de septiembre para comprobar los gastos de todas las partidas que se anticiparán y también para la entrega de las cuentas bancarias.



