Aclara Gobernador que buscarán reponer dinero de empresarios para salud con recursos federales

Guanajuato capital.- Aunque agradeció la sensibilidad de los empresarios, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aclaró que los recursos que se destinarán desde el Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobre Nóminas (Cosainceg) para el rescate del sistema de salud no son un préstamo, pero se buscará reponerlos con recursos federales.

No es un préstamo, no es un banco, no nos cobran intereses, no es dinero de los empresarios, es dinero de los guanajuatenses que está en Finanzas, que ellos deciden el destino es otra cosa. Entonces estamos en esa parte y agradezco la sensibilidad de los empresarios a decir, obras que ya estaban asignados que mientras se use para el Seguro Popular y ya después se repondrá”, señaló.

Explicó que este jueves secretarios de Salud de los estados con gobiernos panistas se reunirán para integrar una propuesta que luego será revisada el sábado, en una reunión en Mérida por los gobernadores para presentarla al Gobierno Federal. La intención es que pudiera plantearse la posibilidad de firmar convenios por cada entidad, ya que cada una tiene necesidades específicas.

Firmarán con Insabi a la fuerza

Sin embargo, Rodríguez Vallejo clarificó que existen dos convenios relacionados con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), uno de los cuales se deberá de firmar de manera forzosa, pues de lo contrario el Gobierno del Estado no tendría acceso a recursos federales.

Hay dos convenios y uno lo tenemos que firma a fuerzas, que es el convenio para que te manden los recursos, ese no tiene problema, es el convenio con el cual te mandan los ocho mil millones que manda y ese lo vamos a firmas todos porque si no nos va a llegar el recurso. El segundo convenio ya es el complicado, es el de adhesión, es el donde dice que entregues todo, nosotros ese es el que no vamos a firmar”, detalló.

Y es que dijo que el segundo convenio plantea la entrega de toda la infraestructura de salud al Gobierno Federal y se tiene que aportar recurso, pero deja al estado la responsabilidad de la relación laboral y en caso de haber deudas, también estas. Guanajuato no las tiene.

“El segundo de adhesión es el que nosotros no vamos a firmar, que esto ya lo he dicho desde el año pasado, inclusive antes de la aprobación de la ley, se lo dije al presidente y ellos están de acuerdo, a ellos mismos nos les conviene que todos los estados se adhieran al federal porque se les colapsa, no tiene el recurso, nada más Guanajuato le pone 5 mil millones, imagínense que Guanajuato deje de meter cinco mil millones de dónde los saca la federación”, enfatizó.