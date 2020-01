Acuerdan trabajar juntos autoridades estatales y familiares de desaparecidos para localizarlos

Irapuato, Guanajuato.- En una reunión privada con integrantes del colectivo “A tu Encuentro” y “Sembrando Comunidad”, representantes del Gobierno estatal entre ellos el fiscal general Carlos Zamarripa, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la seguridad ciudadana del Estado de Guanajuato Sophia Huett, así como el secretario de gobierno Luis Hernesto Ayala se reunieron con al menos 40 personas, todos ellos familiares de desaparecidos.

La reunión se llevó a cabo a las 10:00 de la mañana en los salones del hotel Hotsson en la ciudad de Irapuato.

En dicha reunión, familiares, representantes legales de los mismos, así como autoridades de instancia estatal se dijeron comprometidos para trabajar en conjunto con una sola intención, encontrar a los desparecidos a cómo dé lugar.

Al finalizar, el Fiscal General comentó a los medios de comunicación:

El compromiso que asumimos no sólo es con los que están aquí presentes, sino con los que no están aquí, con familiares de desaparecidos y personas no localizadas y el compromiso es hacer lo necesario para poderlos encontrar y tener un resultado para cada uno de ellos”.