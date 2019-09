Acusa Morena que empresas guardan vacunas

León.- La senadora leonesa por Morena, Malú Mícher Camarena, acusó que las empresas de medicamentos están negando vacunas que sí tienen y están buscando proveedores de otros países, pero sin moches.

Éstas ya no quieren abastecer medicamentos, están diciendo que no tienen. La medicina para el cáncer infantil está diciendo que en sus bodegas ya no tienen, no, lo que no tienen es moche… Sí las hay pero estos proveedores no las quieren otorgar, andamos buscando proveedores de otro lado”, declaró.

Retomó la explicación de la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda respecto a que 10 empresas acaparan el 79.6% de los contratos de compras de medicamentos. Y entre ellas citó que está en tercer lugar Distribuidora Internacional de Medicamentos (Dimesa), contratada por el Estado de Guanajuato.

Malú Mícher. Foto: José Antonio Castro Murillo.

No es un tema presupuestal, aunque sí de administración y planeación, apuntó la Senadora.

“No es un procedimiento fácil la compra de vacunas, tiene que ver también con estos proveedores, dicen que no tienen, sí las tienen pero las ponen carísimas, inalcanzables el precio, las guardan, como todo lo que es la oferta y la demanda corrupta, que no se rige realmente por las reglas del mercado y entre más necesidad haya más caro lo pueden dar, es un tema de moral política”, apuntó.

Fiscal carnal

En otro tema Malú Mícher habló de la necesidad de revisar el desempeño y generar contrapesos frente a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y reiteró su postura: “Para mí ese Fiscal no sirve”.

Recordó que Morena se ha opuesto a la permanencia de Carlos Zamarripa como Fiscal por 9 años.

“El Congreso Local no quiere hacerlo (revisar sobre la permanencia), habría que saber por qué no, qué es lo que no los mueve a solicitar esto, huele mal que el propio PAN no sea autocrítico y que no se ponga en los pies de la ciudadanía que está viviendo un gran número de hechos de inseguridad”.

“Eso deberían de hacer en el Congreso Local, ver cuál es el desempeño, qué está pasando con el alcance de las investigaciones, de cero impunidad, y si no lo está haciendo bien que lo remuevan no pasa nada, pero vuelvo a decir, algo hay detrás, ¿quién está meciendo la cuna?”, expresó.

Deuda, no

La Senadora reiteró la postura de Morena de rechazo al endeudamiento por 5 mil 350 millones de pesos que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez presentó hace unos días al Congreso del Estado.