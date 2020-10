Acusan a Estado de 'abandonar' a personas con adicciones

Gobierno del Estado no ha priorizado el combate a las adicciones, lo que ha provocado que haya tantos anexos irregulares, acusa organización Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.

El presidente de la CRUB dijo que es preocupante el aumento de anexos irregulares que no son supervisados, ya que han sido escenario de hechos violentos.

Guanajuato.- Pese a que las autoridades responsabilizan al consumo de drogas como uno de los principales generadores de la violencia en el estado, la prevención y el tratamiento de las adicciones es casi inexistente y está lejos de ser una prioridad para el gobierno del estado, denunció Nicolás Pérez Ponce, presidente de la organización Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).

Pérez Ponce comentó que en la entidad hay por lo menos 300 anexos que operan de manera clandestina y están fuera del radar de la Secretaría de Salud. Algunos lo hacen por negocio y otros forman parte de una red al servicio de los grupos criminales.

“Para ellos lo mejor es estar en la clandestinidad porque no se les revisa nada, no los tienen ubicados y si los llegan a ubicar solo clausuran la casa, se cambian de calle y vuelven a trabajar (…) No solo son para un negocio, hay más cosas para las que los utilizan. Acertadamente ha habido declaraciones que hablan en general, pero no todos están así, hay personas que queremos hacer las cosas bien”, dijo en entrevista con AM.

Piden priorizar prevención

Los anexos en Guanajuato han crecido sin ninguna regulación en la última década y han sido constantes escenario de episodios violentos. El más grave fue a principios de julio del presente año cuando 27 personas fueron masacradas en un centro de rehabilitación de Irapuato.

Estos espacios incluso han sido calificados como “semilleros de la delincuencia” por el secretario de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca.

El líder de la red estatal de centros de rehabilitación señaló que es irónico que se culpe a las adicciones por los niveles de violencia que sufre Guanajuato y aun así las autoridades no prioricen la prevención y el tratamiento de las adicciones en su agenda.

Lo que nosotros queremos es que el Gobernador nos escuche, queremos sentarnos con él para que sepa lo que está pasando y porqué está pasando, quizá él no sepa que todo lo que está viviendo Guanajuato es por las adicciones y a nosotros nos tienen olvidados. Atendiendo las adicciones y previniéndolas nos podemos ahorrar muchas situaciones con muy poco a cambio”, comentó.

“Ahorita el gobierno está enfocado en otras cosas. Ahorita ellos han dicho que lo que está pasando de tantas muertes, tantos robos y más cosas, es causado por las adicciones. Si matan a alguien estuvo relacionado con las adicciones, un robo igual. Entonces, lo que hemos estado pidiendo es que el gobierno debería enfocarse en las adicciones, pero no lo hacen y nosotros lo que hacemos es cooperar con nuestro granito de arena”, explió.

Aumenta consumo, pero no atenciones

Agregó que en los más de 150 anexos que integran la red, atienden a cerca de 7 mil personas. La mayoría adictos al cristal, y han observado que durante el presente año el número de personas con problemas de adicciones se incrementó. No obstante, las atenciones bajaron por la mala reputación que se han ganado los centros de rehabilitación.

Está creciendo bastante el consumo y más ahorita con la pobreza. La pandemia está afectando más a la gente de escasos recursos que busca una fuga de la realidad. Ahorita la droga de más impacto es el cristal. Nosotros tenemos grupos de menores de edad y yo por ejemplo tengo un chavito de 10 años ya adicto al cristal y a la mariguana”, compartió.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Guanajuato ni siquiera tiene un registro preciso sobre el número de personas con problemas de adicción a drogas ilegales que hay en el estado y su referencia más cercana son las atenciones que se otorgan en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).

Los anexos también han sido poco vigilados y pese a que las autoridades estatales tienen identificados cientos de estos establecimientos que operan en la ilegalidad, las sanciones son escasas y en el presente año solo tres han sido suspendidos temporalmente.

La principal apuesta del gobierno del estado para la prevención del consumo de drogas es el llamado programa “Islandés”, un plan basado en la estrategia que siguió dicho país europeo para disminuir el número de adictos.

Sin embargo, a casi un año de su anuncio no hay resultados tangibles. Las autoridades se han limitado a dar juntas informativas a distintas autoridades, así como una encuesta que fue suspendida por la emergencia sanitaria y que apenas hace dos semanas se reanudó.

MCMH