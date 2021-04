Esperan 94 menores de edad en Guanajuato formar parte de una familia

León, Guanajuato.- Actualmente en Guanajuato, las autoridades tienen registro de 94 niñas, niños y adolescentes que pueden ser adoptados.

Así lo informó la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que también precisó que durante 2020, 15 menores de edad fueron adoptados en la entidad.

Para iniciar el trámite de adopción, el primer contacto es a través de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al teléfono 473 1021200 extensión 6113.

Cabe destacar que es indispensable que las personas interesadas en adoptar, previamente tomen un curso de inducción denominado "Un Acercamiento a la Adopción" y presentar los requisitos que establece el artículo 110 del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.

Una vez que se entregan los documentos, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realiza un estudio psicológico y social para valorar la idoneidad de los solicitantes.

También se integra un expediente y la autoridad competente emite su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un tiempo no mayor a 45 días naturales, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que se incluye o que no cuente con los suficientes elementos.

En este caso, se podrá ampliar el plazo hasta por 30 días naturales más, conforme a lo establecido en el Artículo 30 Bis 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cuando la familia obtiene su certificado de idoneidad y decide ingresarlo en el Estado de Guanajuato puede iniciar un proceso con fines de adopción.

Posteriormente, la autoridad competente realiza un análisis de los perfiles de la familia solicitante y del niño, niña o adolescente susceptibles de adopción y agotados los trámites del proceso preadoptivo se promueve demanda de adopción plena ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Una vez que se realiza la sentencia del juicio de adopción, un equipo multidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, integrado por abogado, trabajadora social y psicóloga lleva a cabo durante 3 años posteriores a la resolución un seguimiento post-adopción, con el fin de confirmar su consolidación.

Requisitos para realizar el trámite de adopción

1.Constancia de haber concluido el curso “Un Acercamiento a la Adopción”, impartido por la PEPNNA. La inscripción se solicita vía telefónica al 473) 102 12 00 extensión 6113, correspondiente al área jurídica de la Unidad de Certificados de Idoneidad o al correo electrónico: certificadodeidoneidad@guanajuato.gob.mx.

2.Carta fechada y firmada de el o la solicitante en la que manifieste su voluntad de adoptar, especificando por qué desea hacerlo.

3.Copia simple y original para cotejo de una identificación oficial con fotografía.

4.Copia certificada del acta de nacimiento de la o las personas solicitantes con una vigencia que no exceda seis meses de expedición.

5.Copia certificada de las actas de nacimiento de hijos (en caso de tenerlos), con una vigencia que no exceda de seis meses de expedición.

6.Copia certificada del acta de matrimonio (en caso de que el o la interesada esté casado al civil, la adopción deben realizarla ambos cónyuges, así como cubrir los requisitos correspondientes).

7.Dos cartas de recomendación de personas que conozcan su intención de adoptar con los datos de contacto para su localización.

8.Certificado médico (reciente), expedido por el sector salud.

9.Exámenes toxicológicos que incluyan los siguientes elementos: anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

10.Constancia laboral especificando puesto, horario, antigüedad y sueldo o comprobante de ingresos.

11.Comprobante de domicilio con máximo tres meses de expedición.

12.Constancia de antecedentes penales con antigüedad no mayor a seis meses.

13.Fotografías del domicilio (casa) en el que habita en las que se incluya cada uno de los espacios de la vivienda y fachada principal, (mínimo de diez).

14.Fotografías de convivencias familiares (mínimo cinco).