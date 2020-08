Agremiados a Coparmex se suman a venta de artículos de sanitización

Irapuato.- Para mantenerse vigentes durante la pandemia del Covid-19, la mayoría de los agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca, se sumaron a la venta de artículos de sanitización y salud, señaló el presidente Antonio Rivera.

El Presidente de Coparmex señaló que algunos otros agremiados optaron por vender comida y algunos de los restaurantes asociados, comenzaron a ofrecer servicio a domicilio, que antes no tenían.

Antonio Rivera indicó que la situación ha sido muy difícil para algunas empresas, sobre todo las que tuvieron que cerrar temporalmente o despedir a parte de su personal para evitar un cierre definitivo, los cuales no se han dado hasta el momento.

Dijo que seis escuelas privadas también han batallado por la pandemia, aunque ninguna tiene intención de cerrar sus puertas.

El titular de la Confederación refirió que hubo empresas que al vender productos esenciales como alimentos congelados, enlatados y que los exportan, han podido sobrellevar de mejor manera la pandemia.

Asimismo, dijo que el cierre de este 2020 va a ser difícil para los socios de Coparmex, pues al menos un 80% tendrán un crecimiento menor al obtenido en 2019 y tendrán también menos empleados.

Lo bueno es que no he detectado personas que me digan que mañana bajan la cortina, no, entonces dentro de lo malo, todavía los socios no están cerrando negocios”, puntualizó.