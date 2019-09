Alcalde de Villagrán dará apoyo a familia de Arturo Humberto

Villgrán.- El alcalde Juan Lara Mendoza indicó que verán la forma de apoyar a la familia del universitario Arturo Humberto Martínez Cervantes y se sumó a la petición para intensificar las rutas de transporte de los municipios a la Universidad.

El Alcalde dijo que espera tener comunicación con el titular de la Comisión del Deporte, Gustavo Cervantes ya que es tío del joven fallecido y buscarán la forma de apoyar a la mamá ya que es sustento de familia ante el fallecimiento de su padre hace unos meses.

Estamos listos, he estado tratando de comunicarme con el director de Comudaj, el es tío del niño y estamos dispuestos a lo que se les ofrezca. Por la tarde me voy hacerme presente, son momentos difíciles que a mí no me agradan pero que tenemos que ponernos a la orden de la familia", expresó.