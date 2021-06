León, Guanajuato.- La alcaldesa electa de Moroleón solicitó al Gobernador del Estado apoyo con fuerzas estatales en el municipio y señaló que no quiere presencia de la Guardia Nacional, solo elementos del estado.

El Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodíguez Vallejo, compartió que el jueves tuvo el primer acercamiento con los alcaldes electos de los 46 municipios del estado.

“Sobre todo pedían invitarme a sus tomas de protesta para que los pudiera acompañar. Vamos a hacer un esfuerzo por acompañar a los más posibles. Segundo fueron temas de cómo encontrarán la administración temas ya más de finanzas y en un par de casos se habló de temas de seguridad”, compartió.

El Gobernador únicamente habló del caso específico de la alcaldesa electa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, hija de la candidata Alma Rosa Barragán, asesinada durante su campaña electoral, quien le solicitó apoyo en temas de seguridad.

“Solo voy a hablar de ese municipio por lo que sucedió, la candidata electa pide el apoyo de las fuerzas del estado, no quiere Guardia Nacional, no quiere Ejército, quiere que la cuiden las fuerzas del estado y fue la petición puntual que me hizo”, informó el Gobernador.

Rodríguez Vallejo adelantó que acordaron que esta situación se resolverá a la brevedad posible como respuesta a la petición de la candidata.

Pedirán solución al Zapotillo

En días pasados el mandatario estatal también tuvo una reunión con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con quien abordó el tema de la Presa del Zapotillo.

“El lunes vamos a mandar una carta al Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) pidiéndole una cita urgente para ver el tema del Zapotillo. La zona Metropolitana de Guadalajara tiene una crisis hídrica fuerte como la tiene la de León y los Altos de Jalisco que también se verían beneficiados”, indicó.

Aseguró también que el proyecto ya va avanzado pues la presa tiene una cortina de 80 metros, por lo que el tema a debatir será si se construye hasta 105 metros o no “ya urge definición”.

“Ese fue el acuerdo: mandarle la misiva al Presidente esperando una respuesta positiva para reunirnos con él y su gabinete”, comentó.

