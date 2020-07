Álvar debería renunciar o Diego Sinhue pedirle el cargo: Morena

Morena pide cambios de titulares de la Secretaría de Seguridad y Fiscalía.

Califica diputada Magdalena Rosales Cruz como un crimen monstruoso la masacre en Irapuato.

Asegura la diputada que Morena busca acabar con la impunidad.

Guanajuato, Guanajuato.- Por vergüenza, el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca debería renunciar, consideró la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Magdalena Rosales Cruz, después de la masacre ocurrida en un centro de rehabilitación en Irapuato que dejó 26 víctimas.

Yo sí estoy convencida de que por vergüenza, el secretario de Seguridad debería renunciar y si no renuncia, debería el Gobernador pedirle el cargo, para colocar a una persona que no esté relacionada con todo esto que está pasando porque de verdad hay muchas dudas de su actuar y de cómo están tratando a los delincuentes”, declaró.

Resaltó que la posición del grupo parlamentario de Morena ha sido firme en el sentido de que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado requieren cambios en sus titulares.

La posición del grupo parlamentario de Morena es precisamente acabar con esta impunidad que se tiene en el Estado de Guanajuato y si se mantienen los personajes que encabezan la seguridad pública del Estado, que tendrían que garantizar la paz y que no la han garantizado, por el contrario los crímenes son cada vez más horrendos. El crimen de ayer es monstruoso”, afirmó.

Aseguró que los hechos ocurridos ayer no son los primeros de este tipo que ocurren en Irapuato y en otros municipios y que la Fiscalía General del Estado, mientras la Fiscalía General mantiene un discurso desgastado.

“Yo creo que esto no puede seguir así. No hay castigos. Hay liberación de presuntos responsables de los crímenes y de todos los fenómenos violentos que tenemos en Guanajuato y el gobernador no se inmuta. Pero tampoco se inmutan los diputados del PAN donde primero de Procurador pasan a Fiscal a este personaje y en vez de cuestionar severamente al Secretario de Seguridad, alaban su actitud. No hay una sola gota de autocrítica y para la ciudadanía es verdaderamente una situación de angustia salir a la calle”, subrayó.

AM