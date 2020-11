Ante aumento de contagios, piden otras estrategias pero no segundo cierre

León.- Los representantes del sector comercio, servicios y turismo en León han solicitado a las autoridades que en caso de seguir aumentando el número de personas contagiadas de Covid-19 se consideren otras estrategias, pero no un segundo cierre de sus operaciones, de lo contrario difícilmente podrían recuperarse.

Un segundo cierre nosotros pensamos que sería quiebre de la industria, y no queremos, nadie lo deseamos”, expresó Helen Anaya Sanromán, titular de la Canirac en León.

La representante de los restauranteros y Juan Pablo Rocha, líder de los hoteleros compartieron que tuvieron una reunión con las autoridades municipales para hacerles la solicitud de no considerar un nuevo confinamiento.

Los negocios de alimentos afiliados a la cámara restaurantera, han decidido desde el lunes pasado regresar a ofrecer una capacidad del 30% de sus comensales y reducir también el aforo en eventos sociales y empresariales, con la finalidad de prevenir un escenario negativo.

Añadió que se han convertido en sus propios auditores para que todos se unifiquen en esta acción de prevención, incluso ese 20% de negocios que han observado que siguen sin cumplir con temas de protocolos y capacidades de comensales permitidas.

Hemos hablado con varios de ellos, que están en el ojo del huracán y que por su culpa nos pueden afectar a todos, no es justo que unos sí estemos cumpliendo, dejando ir ganancias por respetar las capacidades permitidas y otros no lo hacen, agremiados y no, la invitación a que lo hagan y si es necesario que las autoridades pongan mano dura”.