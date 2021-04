Anuncian alumnos de UNITEC paro global por aumento de colegiaturas

León, Guanajuato.- Alumnos de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) anunciaron de manera oficial que harán un paro de actividades el viernes 16 de abril debido a los próximos incrementos que se aplicarán a las colegiaturas.

Estudiantes mostraron un documento que envió la dirección de ingresos de la universidad el 12 de abril, en el cual se avisa que UNITEC se ha visto en la necesidad de ajustar las cuotas de la colegiatura para el próximo ciclo escolar, con el fin de mantener y garantizar el servicio educativo de calidad.

La UNITEC menciona que el incremento de colegiaturas se hará luego de un profundo análisis financiero, económico y operativo; sin embargo, los estudiantes no lo consideran oportuno debido a la situación económica que ha desarrollado la pandemia por el COVID-19.

El incremento entrará en vigor a partir del 3 de mayo de este año en los costos de preparatoria, facultades de administración, ciencias sociales, ingenierías, ciencias de la salud y posgrados.

Comparten los alumnos el documento donde la UNITEC les dio a conocer el aumento.

Molesta aumento por tener clases en línea

En respuesta al documento emitido, hoy la Asamblea Extraodinaria de Alumnos y Padres de familia UNITEC, que está conformada por comunidad de diversos lugares como León, Ecatepec, Atizapan, Toluca, Querétaro, Guadalajara , Los Reyes y Cuitlahuac , externó su inconformidad sustentando que hay múltiples fallas en la modalidad en línea.

También se explica que el incremento de colegiaturas no se justifica debido a que no se está haciendo uso de las instalaciones y que no se realizó ninguna junta con padres ni alumnos para someter a votación el incremento, el cual no se informó con menos de 60 días previos.

También piden que no se tomen represalias hacia los miembros de la asamblea y que se apoye a los alumnos que dejaron o piensan dejar los estudios por falta de recursos.

La asamblea también pide transparencia en gastos institucionales así como la cancelación o hacer opcional el seguro de gastos médicos mientras están en la modalidad en línea.

Denuncian presión de maestros

Un alumno de la asamblea comentó que en un grupo los profesores están avisando que quienes no entren a clases el viernes y no presenten justificantes oficiales perderán ese día sin derecho a prórroga.

Periódico AM buscó versión oficial de la UNITEC pero no se logró obtener respuesta.

En la página web de la Universidad no se ha emitido tampoco una postura ni en sus redes sociales.

Alumnos de esta institución están llenando de comentarios las publicaciones con negativas ante el aumento.

MCMH