Apertura de negocios en Irapuato no logró despuntar ventas

Irapuato.- La apertura de negocios no ha logrado despuntar las ventas de comerciantes en Irapuato, que están recibiendo menos del 50% de los ingresos que tenían previo a la pandemia del Covid-19, señaló el Presidente de Canaco, Héctor Carlo León Ramírez.

Desde el 1 de junio comenzó la reactivación económica en empresas y comercios del municipio, y pese a que ha pasado más de un mes, los propietarios no han reportado una mejora exponencial en sus ventas.

Ellos esperaban que al abrir, por arte de magia la gente llegara a comprar y abarrotar las tiendas y eso es algo que no ha sucedido, el comerciante creía que abriendo tendría oportunidad de generar el ingreso que necesitaba para poder subsistir, no ha sucedido”, enfatizó.

Dijo que el problema ha sido que los ciudadanos no cuentan con recursos suficientes para hacer compras que no sean prioritarias, situación que no sólo se ha dado por la pandemia del Covid-19, sino también por los problemas económicos que se arrastran desde 2019.

El presidente de Canaco indicó que algunos comerciantes han visto con desánimo la apertura de negocios, pues aunque hay mayor movimiento, el dinero que reciben sigue sin alcanzar para sus pagos de servicios y sus gastos familiares.

Enfatizó que los propietarios de negocios deberían acercarse a organismos empresariales como Canaco, para buscar estrategias de fortalecimiento a los comercios locales, como una forma de salir adelante.

Sin embargo, consideró que aunque lo ideal sería que las empresas busquen proveeduría local, no siempre encuentran los productos que buscan o bien, no pueden pagar los costos por la situación económica actual.

Tienen a la cámara para ayudarles a generar estrategias de ventas entre ellos, lo que siempre he comentado es que el comercio local tendría que ser fortalecido por el mismo comercio”, puntualizó.

Exhortó a los ciudadanos a respetar las medidas preventivas en los comercios, pues consideró que los comerciantes han cumplido con la parte que les toca, pero sigue habiendo renuencia a acatar las medidas por parte de algunos ciudadanos.

