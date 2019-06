Aplaude Gobernador desaparición de Prospera para dar becas

León.- Es positivo que el Gobierno Federal desaparezca el programa Prospera y ese recurso se vaya a becas, manifestó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

"Mucho mejor idea, siempre he estado en contra de programas asistencialistas. Era realmente un círculo vicioso, porque si estabas en una situación de pobreza te daban el recurso y mucha gente ya no quería que le pusiéramos el piso de cemento o techo digno porque ya no les daban", expresó.

Informó que el estado ya pudo recuperar el recurso para el programa Prospera Salud, con el cual se sostiene a 400 médicos y enfermeras que atienden a más de 1 millón de personas en zonas marginadas.

Pide reconsiderar desaparición Inifed

En cuanto a la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), el Gobernador expresó que espera que se reconsidere.

"Afectaría muchísimo, tan sólo este año traemos más de mil millones de pesos de inversión para rehabilitación de escuelas y es fundamental. Aquí la pregunta es: ¿cómo se van a adjudicar las obras?. Es recurso público, es a través de concursos, licitaciones, asignaciones... es un tema muy complicado, no sé cómo lo esté pensando el presidente", apuntó.

Da click en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos