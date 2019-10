Aprueban diputados desaparición del Seguro Popular

CDMX.- La Comisión de Salud en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la desaparición del Seguro Popular, que en Guanajuato tiene afiliados a 3 millones de habitantes.

Este martes se revisarán algunos artículos que este lunes diputados del PAN pidieron la reserva, sin embargo el diputado guanajuatense Éctor Jaime Ramírez Barba consideró que la decisión prácticamente está tomada pues en la comisión hay mayoría de diputados de Morena, partido que está impulsando la extinción de este programa.

Desapareciendo el Seguro Popular, el Gobierno Federal pretende destruir y tirar a la basura los avances que el Estado mexicano, incluyendo médicos, enfermeras, trabajadores y organizaciones civiles construyeron para hacer realidad el derecho a la salud en nuestro país. Antes del Seguro Popular, niños con cáncer, enfermos de diabetes, hepatitis, VIH, infartos u otros padecimientos crónicos carecían de apoyos; cada año miles de familias mexicanas se empobrecían al no contar con los recursos suficientes para atender enfermedades de alto costo”, dijo el diputado.

La desaparición del Seguro Popular forma parte de la reforma a la Ley General de Salud impulsada por Morena para dar legal entrada al Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI).

“Una reforma a la Ley General de Salud improvisada a capricho del Presidente López Obrador, este día pretenden desaparecer el Seguro Popular y usar los recursos acumulados durante años en el Fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para fines distintos a la atención médica de alta especialidad”, afirmó Ramírez Barba.

Con el INSABIM que sustituye al Seguro Popular se pondrá bajo el mando de la Secretaría de Salud federal la operación de todos los hospitales y clínicas públicas, se federalizarán los Sistemas Estatales de Salud en un lapso de dos años.

Y el Secretario de Salud federal será el encargado de nombrar a un responsable directo para la operación de los servicios en cada estado, según informó ayer la federación.

Ramírez Barba insistió que uno de los alcances más graves que tendrá esta decisión de desaparecer el Seguro Popular es el destino del fondo para gastos catastróficos que permite la atención de enfermedades como el cáncer.

Mañana continuaremos la batalla, no pueden tomar el dinero que esté en el fondo de gastos catastróficos, ellos quieren tomar el dinero para gasto corriente en vez de proteger a los mexicanos que tienen enfermedades que requieren muchos recursos.

“Hoy hay 66 enfermedades protegidas y en vez de ampliar el catálogo… con un solo artículo están regalándose 40 mil millones de pesos que estaban en un fideicomiso y que tenía la intención de proteger a más mexicanos”, dijo el legislador guanajuatense.

El viernes pasado el secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez expresó su preocupación ante la posibilidad de que desaparezca este programa que dijo en Guanajuato sí ha funcionado.

“Qué me preocupa, que vaya a desaparecer el Seguro Popular porque en ese sentido no habrá dinero que alcance para que solo los fondos estatales puedan cubrir todas las necesidades en materia de salud.

Con Seguro Popular (se atienden programas) tanto preventivos como de atención médica para más de 3 millones de afiliados al Seguro Popular que no tienen otro sistema de protección social en salud y ahorita tratar de experimentar con un modelo que no es mejor al que tenemos creo que un tema de salud no sería lo más adecuado”, dijo el secretario.