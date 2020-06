Asaltan a mujer embarazada a punta de pistola en Centro Max

León.- A plena luz del día, una mujer embarazada fue amenazada con un arma de fuego y despojada de sus pertenencias en el estacionamiento de Centro Max, en León.

La víctima hizo una entrega de mercancía que vendió a través de Facebook, pero en minutos fue asaltada.

El atraco ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde del domingo en el estacionamiento de Centro Max, cerca de McDonald´s.

Monserrat "N", de 25 años, contó para AM que minutos después de entregar mercancía que vendió a través de redes sociales fue sorprendida por un hombre armado.

Ya me había despedido de mis clientes. Cuando me dirijo a mi auto se estacionó otro vehículo negro a un costado. Sin darme cuenta, se bajó el copiloto, me tomó del brazo y con una pistola me dijo que le entregara la bolsa y lo que llevara", platicó la víctima.