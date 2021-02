Asegura Profeco aumento al precio del gas es mínimo

León, Guanajuato.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) admitió que los precios del Gas L.P. han crecido en los últimos tres años en el municipio de León.

Sin embargo, aseguró que la mayoría de los aumentos son mínimos y que ni en el peor de los casos los incrementos llegan a los 100 pesos.

A través de un comunicado, la Profeco explicó que los precios entre litro y kilo son diferentes para el gas estacionario y el cilindro.

“Es importante tomar en consideración que los precios de la Secretería de Energía (Sener) con los que cuenta Profeco para realizar el reporte semanal del Gas LP son por litro y por kilo”.

Añadió que de acuerdo a los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en León los precios promedio por litro y kilo de Gas LP crecieron entre 1.28 y 3.20 pesos, respectivamente.

Mientras que, en la venta por 30 litros se pasó de $314.53 en febrero del 2019 a 352.95 para el mismo mes del presente año.

Por su parte, 30 kilos de gas en cilindro se vendían en 571.67 pesos para febrero del 2019 y actualmente en promedio rondan en 667.61 pesos.

Lo que indica que el costo promedio que más aumentó en este periodo es de 95.94 pesos por cada 30 kilos de gas.

En el análisis del periodo referente a los precios por litro y por kilo, se registra una tendencia al alza del precio del gas. Sin embargo, no se registran los aumentos que refiere la nota toda vez que el precio promedio por 30 kilos de gas LP en la tercera semana de febrero de 2019 fue de 571.67 pesos y no de 399; en la tercera semana de 2020 fue de 505.01 y no de 486 y finalmente, en la tercera semana de 2021 fue de 667.60, no de 665.00 pesos”, concluyó.