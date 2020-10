Asegura Secretario de Gobierno de Guanajuato que seguirán buscando a desaparecidos

León, Guanajuato.- El secretario de Gobierno en el Estado, Luis Ernesto Ayala Torres, comprometió a que seguirán buscando a las personas desaparecidas de la mano con los familiares.

Hoy estamos de manera coordinada trabajando en las búsquedas y el compromiso del Gobernador es con los familiares de los desaparecidos y no nos vamos a mover de ahí. Vamos a seguir buscando, lo mismo que a los que, como desaparecidos, aún continúan con vida”, expresó en entrevista telefónica el funcionario estatal.

Lo anterior ante el hallazgo de 61 cadáveres en fosas clandestinas en Salvatierra.

Dijo confiar que la Fiscalía General del Estado concluya con llevar a la justicia a los responsables: “Indudablemente, ese es un compromiso de la Fiscalía, la investigación, porque de los indicios que hay en esos puntos seguramente se derivará una carpeta de investigación y se buscará dar con los responsables”.

La misma investigación, aceptó, debe aclarar si hubiera o no complicidades de algún nivel de autoridad que fue omiso ante un hecho de esta dimensión.

AM: ¿Este caso es el Ayotzinapa de Guanajuato? "No, definitivamente no, yo creo que no podemos comparar un caso y otro”, dijo, aunque ya no explicó sus argumentos al darse por terminada la entrevista pactada.

El Secretario de Gobierno reiteró que hay un compromiso público con las víctimas.

Desde enero que tuvimos la primera reunión con los familiares de desaparecidos mostramos la apertura y sobre todo la preocupación por parte del Gobernador.

Primero tuve una reunión con ellos, posteriormente estuvieron el Gobernador y el Fiscal, hemos venido teniendo mesas de trabajo y hoy da como resultado, y es una desgracia, el encontrar a los familiares en estas condiciones”, apuntó a AM.

Respecto a si cuentan con un registro de las fosas clandestinas localizadas los últimos años en Guanajuato y el número de cuerpos encontrados, aceptó que no: “No tenemos un registro tan puntual, si lo hubiera lo tiene la Fiscalía del Estado”.

El Secretario rechazó que el Estado niegue el fenómeno de las fosas clandestinas.

"Nunca se ha negado que pudiera haber, hoy estamos abocados a ello y en su momento, no que no se haya reconocido porque creo que no fue así, hoy los trabajos a través de Comisión y la coordinación han dado como resultado esto".

Mencionó que desde el 3 de julio que se instaló la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (que coordina Héctor Díaz Ezquerra) se ha trabado en el acercamiento con los familiares de las víctimas y las tareas de búsqueda en diversos puntos.

Queremos decirles a las familias que refrendamos el compromiso de estar cerca de ellos, seguir acompañándolos, de no descuidar temas prioritarios que en este momento ellos requieren”, agregó y recordó que se dispuso a inicio de año de un fondo de $10 millones para apoyar necesidades apremiantes de los familiares.

El funcionario estatal reportó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha logrado también la localización con vida de 22 personas.

Mencionó que se mantiene una muy buena coordinación con los grupos de familiares de desaparecidos, Comisión Nacional de Búsqueda, FGE, Sedena, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil, etc.

De los recientes hallazgos de fosas en Cortazar dijo no tener información.

HLL