Asesinan a David Sánchez Malagón exalcalde de Apaseo el Alto; le dan 6 balazos

David Sánchez Malagón exalcalde de Apaseo el Alto, Guanajuato fue asesinado hoy miércoles en un ataque a balazos cuando manejaba su camioneta sobre la carretera estatal Apaseo el Alto - Tarimoro.

Por ahora se cree que un grupo armado lo atacó desde otro vehículo en movimiento y por lo menos le dieron seis impactos de bala que son los que se ven a simple vista.

El ataque ocurrió a las siete de la mañana de hoy cuando conducía una camioneta Volkswagen, Amarok, negra.

Policías municipales intervinieron en la zona y localizaron la camioneta con varios impactos de bala y al interior el cuerpo del exalcalde David Sánchez Malagón.

David fue alcalde de Apaseo el Alto del 2009 al 2012 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

David Sánchez Malagón exalcalde de Apaseo el Alto había sido secuestrado el año pasado y fue liberado el 2 de agosto del 2020, el mismo día que fue capturado José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”. NOTA COMPLETA

El exalcalde en el 2014 denució que había sudrido amenazas luego de denunciar penalmente en ese entonces al presidente Jaime Hernández Centeno.

Incluso informó a los medios que policías municipales lo proveron de su libertad y lo llevaron a las instalaciones de Seguridad Pública donde supuestamente el mismo Jaime Hernández lo Golpeó.

Incluso dijo que también policías encapuchados lo habían amagado con arma de fuego y lo golpearon.

Esta agresión supuestamente ocurrió por varias manifestaciones que realizó Sánchez Malagón, incluso dijo que fue amenazado él y su familia.

Estoy amenazado, estoy amenazado por él (Jaime Hernández Centeno) que si sigo haciendo esto va por mis huesos y que va contra el ex tesorero (Arsenio Frías), contra el ex director de policía (Martin Castillo Pulido) contra Jorge Cervantes Galván(ex c candidato a la presidencia municipal) y que va sobre nuestros huesos y que si sigo haciendo estas cosas, que si no jalo con él me va a levantar otra vez", así lo declaró en ese entonces a los medios de comunicación.