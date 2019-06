Asignan escoltas, por un año, a exsecretario de Seguridad Pública de León

León.- De los despedidos recientemente de la Secretaría de Seguridad Pública de León, solamente el extitular, Luis Enrique Ramírez Saldaña, tendrá escoltas y por un año, informó Benjamín Gallo, actual encargado de despacho de la dependencia.

Además de él, de los actuales funcionarios Municipales, Gallo aseguró que solamente están autorizados para traer escoltas el Alcalde, Héctor López Santillana y el director de Policía, José Carlos Ramos Ramos.

Sobre el escolta asesinado en Irapuato y que estaba designado al exdirector de Planeación y Administración, Mario Alberto Martínez Razo, dijo que aún no termina la investigación.

Pero explicó que toda designación de escoltas debe ser a través de un acuerdo de Ayuntamiento, tras una solicitud del titular de la Secretaría o de la Dirección de Policía.

Sin embargo en el caso del ahora occiso no existió este procedimiento.

Estamos en el periodo de revisión, no solamente de ese punto sino de todos los escoltas que tenemos autorizados para establecer ya claramente la ubicación y cuidar que ninguna persona o funcionario tenga este servicio si la ley no se lo permite o establece, sobre todo si no hay un acuerdo o autorización del Ayuntamiento", declaró.