Atenderá Juan Pablo Delgado adicciones

León, Gto.- Atención a la salud mental, esquema de reducción de daños en el consumo de drogas, educación integral en sexualidad, salud nutricional y activación física, combate al COVID-19, es parte del plan de salud que ofrece MC para León.

Juan Pablo Delgado Miranda, candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, junto con la primera regidora de su planilla, Lucía Verdín, y el candidato a diputado federal plurinominal, José Ángel Córdova Villalobos, presentaron las propuestas.

El diagnóstico que presentó con datos oficiales revela que en León 387,273 personas no tienen afiliación a servicios de salud. Hay un incremento en las adicciones, enfermedades de transmisión sexual, diabetes, obesidad y sobrepeso.

La propuesta uno es la “Atención Integral a la Salud Mental” que considera que el Municipio brinde servicios gratuitos y de calidad para todo el que lo necesite.

En el “Esquema de Reducción de Daños en el Consumo de Drogas” planteó que los adictos puedan tener acceso a un tratamiento para la dependencia no coercitivo que incluya el acceso a tratamientos sustitutos para reducir la ansiedad y el sufrimiento.

El ex Secretario de Salud federal, José Ángel Córdova, comentó que como integrante de la Junta Directiva de los Centros de Integración Juvenil a nivel nacional es posible sumar fuerzas gobierno y sector privado para contar en León con otro centro de internamiento para el tratamiento integral de adictos a las drogas.

“Como no deja votos ha sido dejado de lado...No podemos esconderlo, es una realidad, va a seguir creciendo y hay que ocuparse, y lo que le toca al Gobierno Municipal es la atención a estas personas para que dejen la adicción”, opinó.

Juan Pablo Delgado hizo énfasis en aprovechar la infraestructura de atención que ya se tiene, como son los llamados anexos, para no limitarse a una política de clausuras si no cumplen con los requisitos para funcionar, sino de colaboración.

Otra propuesta es la “Educación Integral en Sexualidad” considerando la crisis que vive la ciudad en materia de violencia y discriminación basada en género, contracción de infecciones de transmisión sexual, y embarazos de adolescentes.

Que se impartan contenidos de educación integral en sexualidad en escuelas desde nivel básico y medio superior, así como en espacios de educación no formales.

La cuarta propuesta es la de “Salud Nutricional y Activación Física” que implica fortalecer a la Dirección de Desarrollo Nutricional del DIF y a la Comisión Municipal del Deporte en la promoción de hábitos saludables en la niñez y adolescencia.

Y por último, previendo que la pandemia de COVID-19 no terminará pronto, diseñar estrategias en el transporte público, restaurantes, fábricas y oficinas, y en las escuelas, para garantizar que sean espacios lo más seguros posibles frente al virus.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.