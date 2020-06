Aumento de contagios incrementan su horario

Karla trabaja en la primera línea de batalla contra el COVID-19, y es hasta por 12 horas diarias que se dedica a realizar toma de muestras en laboratorio Santo Domingo en Irapuato.

Ella comentó que desde un principio ella fue contratada para hacer la toma de muestras, pero al inicio tenía un horario laboral de 8 horas, sin embargo, por el incremento de contagios, ha tenido que quedarse más tiempo realizando las tomas.

“Tenía un turno de 8 horas pero actualmente se ha prolongado un poquito por lo mismo de qué ha aumentado la toma, si es un poquito más tarde (...) cada vez ha ido aumentando y pues ya aproximadamente se toman de 25 a 30 tomas al día”, dijo.

Mencionó que aunque cuenta con medidas de seguridad como el equipo de protección y además de tener un área especial para realizar la toma de muestras, si se siente expuesta a contagiarse o a su familia, por lo que toma medidas.

“Antes de salir de la clínica me sanitizo, llegando a mi casa lo primero que hago es desinfectar mis zapatos y lavar mi ropa que tengo para el trabajo y también mantener mi distancia con ellos (familia)”, dijo.

Tras estar trabajando en el área y ver cuántas son las personas contagiadas diariamente, dijo tener sentimientos encontrados pues ve a las personas que salen de sus casas sin protección alguna y sabe que la situación se pondrá más difícil.

“Tengo sentimientos encontrados, entre la angustia, el estrés (...) cuando uno sale a la calle hay mucha gente que no tiene conciencia, pero pues es nuestro trabajo y no nos queda de otra que salir al frente”, indicó.

La pandemia por Coronavirus además de afectar su vida laboral, también ha complicado en su vida personal, puesto que desde que inició la contingencia no ha podido viajar a la Ciudad de México a visitar a sus padres para evitar que se contagien en caso de que ella esté enferma. También evita ver a personas, su único contacto es con su esposo pero lo hace con la distancia pertinente.

Por tema de seguridad el nombre de la persona que ofreció la entrevista fue cambiado y así evitar cualquier agresión por el trabajo que labora.

“A uno no le queda más que seguir enfrentando el trabajo de día a día y pues tratar de darse ánimos sola, pues también la familia en mi caso no sabe que estoy tomando pruebas del COVID para no preocuparlos”.