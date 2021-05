Autorizan consulta pese a comicios

El Comité Municipal Ciudadano de Guanajuato capital podrá difundir la convocatoria para recibir solicitudes de ciudadanos que participen en el proceso de elección de contralor municipal a la par del proceso para elegir diputados locales y presidentes municipales.

Así lo aprobó el Consejo General del IEEG, pero después de una discusión, la oposición del PRI y el PRD y ciertas condiciones.

Pues se estableció que la difusión que se realice de la convocatoria mencionada deberá limitarse a lo estrictamente necesario para tal fin, sin que se pueda llevar a cabo la difusión de beneficios, programas, acciones, obras o logros vinculados con cualquier orden de gobierno; logos, emblemas, acrónimos que identifiquen a una administración, campaña institucional, programa público o acto gubernamental.

Tampoco podrá difundirse propaganda que contenga frases, imágenes, voces o símbolos que puedan ser constitutivos de propaganda gubernamental, política o electoral; ni elementos tendientes a la promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público, partido político, coalición, candidata o candidato.

La difusión de la imagen de las y los integrantes del Comité Municipal Ciudadano no se encuentra permitida por las disposiciones jurídicas invocadas en este considerando, en especial el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta fue la respuesta que se dio al ciudadano Edgar Alberto González López; y por otra, a la consulta de los ciudadanos Juana Alicia Jasso Ruíz, Ana Rubí González Torres y Adrián Lara Lona, integrantes del Comité Municipal Ciudadano.

A través de ellos se realizó una consulta que versa sobre la posibilidad de realizar la difusión de propaganda relacionada con las funciones del Comité Municipal Ciudadano de Guanajuato, a promover la imagen de las y los integrantes de dicho comité, a publicar la convocatoria pública para elegir la terna de las personas que aspiren a ocupar la titularidad de la Contraloría Municipal de Guanajuato, así como la posibilidad de utilizar recursos públicos con el objeto de generar propaganda y difusión que pretende realizar el comité en mención.

Carlos Torres Ramírez, representante del PRI, consideró que no debería autorizarse dicha difusión de manera simultánea al proceso electoral estatal porque la Contraloría puede seguir funcionando con el encargado del despacho que está actualmente.

José Belmonte, representante del PRD, coincidió pues argumentó que es un proceso hacia la sociedad y eso es lo que la Constitución pide que no se empate. “Hay que esperarnos a que se termine el proceso”. Pues apenas faltan 30 días para la elección. Por lo que sugirió que se les recomendara que se esperen a que termine el proceso electoral.

Lo que no se vale es que quieran que un Consejo General les dé un visto bueno queriendo abusar”, señaló.

Mauricio Guzmán, presidente del IEEG, aclaró que no estamos ante propaganda gubernamental, sino ante un Comité Municipal Ciudadano.

Por ello, más que autorizar o desautorizar esta actividad, porque el Consejo no tiene facultades para hacerlo, (…) Este Consejo no puede emitir alguna recomendación o decisión que impida a este comité realizar sus funciones. A mi juicio no estamos en presencia de propaganda gubernamental”, sostuvo.