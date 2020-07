Ayuntamiento de Celaya decidirá sanciones por no usar cubrebocas: Elvira

Celaya.- La alcaldesa Elvira Paniagua dejó en manos del Ayuntamiento las posibles sanciones por no utilizar cubrebocas en Celaya.

No es un tema que tenga que ver con la recaudación, no tiene un fin recaudatorio y no lo va a tener (...) no es que yo lo defina (sanciones), si el Ayuntamiento así lo determina, así se hará”, dijo.