Bajan en Guanajuato contagios de COVID-19... y el número de pruebas

Celaya.- La disminución de casos confirmados diarios de COVID-19 en Guanajuato se ha dado a la par de una reducción del 13 % en la aplicación de pruebas durante las últimas cuatro semanas.

Guanajuato pasó de hacer 6 mil 351 pruebas del 19 al 25 de julio, a realizar 5 mil 529 durante la semana pasada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, esta disminución de pruebas comenzó justo después del pico de contagios y a la par del cambio de semáforo de rojo a naranja en la entidad.

Durante la última semana de julio, Guanajuato alcanzó el pico más alto de contagios en siete días, al registrar 3 mil 853 casos.

Empiezan a hacer menos pruebas

También a partir de la última semana de julio comenzó una disminución en la aplicación de pruebas de COVID.

En esa semana número 31, en la entidad se aplicaron 5 mil 711 pruebas, de las cuales el 67 % resultaron positivas, aunque se hicieron 640 menos que la semana previa.

Tan sólo unos días después, el 4 de agosto, la Secretaría de Salud estatal informó que Guanajuato pasaría de rojo a naranja en el semáforo estatal de reactivación económica, argumentando una tendencia a la baja en la disponibilidad de camas de hospital.

La última semana de julio se presentó el pico más alto de contagios en la entidad con más de 3 mil.

En esa semana, en la entidad se confirmaron 2 mil 535 casos, una disminución del 34 % en comparación con la última semana de julio. Además, se aplicaron 5 mil 299 pruebas, un 7 % menos.

La semana pasada, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que se aplicaron 5 mil 529 pruebas, pero el Gobierno federal solo tiene registradas 4 mil 879, es decir que la diferencia de 650 pruebas las realizó la empresa Diagnomol.

Aumenta positividad

El índice de positividad diario de COVID-19 se ha incrementado para Guanajuato en los últimos días.

Este martes el índice de positividad aumentó a 42.86 %, aún por debajo del 47.6 % del promedio nacional, aunque superando a la Ciudad de México y Jalisco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que entre los criterios para que haya indicios de que la epidemia está controlada se requiere que menos del 5 % de las muestras analizadas den positivo al menos durante las últimas dos semanas.

Así lo expone en el documento Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19, publicado el 12 de mayo.

Para que este criterio se cumpla, de acuerdo con la OMS, tiene que interpretarse con vigilancia integral y el análisis de muestras de casos sospechosos del orden de una muestra por cada mil habitantes por semana.

La semana pasada, en Guanajuato se aplicaron 0.78 pruebas por cada mil habitantes, por lo que para que se cumpla el criterio de la OMS se tendrían que seguir aplicando un promedio de 6 mil 229 pruebas semanales en el estado.

Mientras que en León se deberían estar aplicando mil 680 pruebas semanales y en Irapuato 611. En ambos municipios ha habido semanas que incluso se han superado esos números.

Sin embargo, en Celaya se deberían estar haciendo 531 muestras semanales y lo máximo que se han aplicado en ese municipio son 406.

Municipios superan índice de positividad

En Guanajuato, el municipio con el mayor de positividad es San José Iturbide, con el 53.82 %.

En dicho municipio se tiene el resultado de 301 pruebas y 162 casos confirmados.

Cortazar, Villagrán, Celaya y Juventino Rosas también superan el 50 % de índice de positividad.

En estos municipios, por cada dos pruebas que se aplican, una sale positiva.

Tablas de contagios por municipios realizada por AM.

De acuerdo con datos de Salud federal, en Celaya se tiene el resultado de 4 mil 9 pruebas, con un índice de positividad del 51.26 %, siendo el cuarto municipio con el porcentaje más alto.

Sin embargo, la disminución en la aplicación de pruebas comenzó desde hace un mes y medio.

Celaya tuvo del 5 al 11 de julio el mayor número de pruebas aplicadas, 406, y desde entonces comenzó una reducción en la aplicación de las mismas hasta llegar a 288 la semana pasada.

Incluso, la base de datos de la dependencia federal revela que en los últimos 10 días, se están aplicando más pruebas en Salamanca que en Celaya, a pesar de que éste ha tenido seis casos confirmados más en ese lapso de tiempo.

Por su parte, Irapuato en los últimos días ha aumentado su porcentaje de positividad y hasta el martes registraba un 48.68 %, ubicándose como el noveno municipio del estado con el índice más alto.

León se sitúa en la posición 17 a nivel estatal con un 43.84 %.

Es el tercer estado que más prueba aplica

Durante la contingencia sanitaria, Guanajuato se ha mantenido entre los cinco estados del País que más pruebas de COVID aplican.

Hasta el 8 de agosto, la dependencia estatal contabilizó 72 mil 533 muestras procesadas, incluyendo las del laboratorio privado Diagnomol que se aplican en León y que no se incluyen en la base de datos de la Secretaría de Salud federal.

Tablas y gráficos realizados por AM.

Según esta dependencia, hasta el martes pasado Guanajuato sumaba 65 mil 768 test, siendo la tercera entidad con más pruebas aplicadas debajo de la Ciudad de México, con 233 mil 918, y del Estado de México, con 154 mil 110.

AM ha buscado la postura de la Secretaría de Salud estatal sobre esta disminución en la aplicación de pruebas, pero no ha habido respuesta. La semana pasada, durante la rueda de prensa virtual, fueron enviadas dos preguntas sobre este tema, pero no fueron consideradas.

fmancera@am.com.mx