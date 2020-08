Biorreactor de López Mateos capta gases de efecto invernadero y mejora calidad del aire

León, Guanajuato.- Este lunes arrancó oficialmente la prueba piloto del biorreactor instalado en el cruce de los bulevares Adolfo López Mateos y Francisco Villa, que se espera sea útil para mejorar la calidad del aire.

El alcalde de León, Héctor López Santillana, reconoció que el municipio enfrenta un severo problema de sustentabilidad y para remediarlo se tienen que realizar acciones concretas para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales.

Hay que decirlo y reconocerlo, tenemos un grave problema en la sustentabilidad del municipio. No solamente en la calidad del aire, sino también en el resto de los recursos naturales. Por eso es importante hacer algo hoy, mañana puede ser demasiado tarde”.

Agregó que se deben realizar medidas integrales y en conjunto con la sociedad para enfrentar los retos que tiene el municipio al corto y largo plazo.

La pandemia que estamos viviendo es un recordatorio muy lacerante de que no hemos estado bien las cosas y que hemos perdido el equilibrio natural que propicia el desarrollo sano de las familias y personas. Por eso no podemos volver al pasado, pero sí podemos planear el futuro. Es por eso que la sustentabilidad es un tema de conjugar muchas disciplinas que involucran no solamente la calidad del agua, el aire y la tierra. Debe de ser una política integral que requiere orden”.