Busca Alcalde 3 características en el próximo Secretario de Seguridad

León.- Por lo menos son tres los perfiles para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública de León los que el alcalde Héctor López Santillana dijo estar analizando.

Sin embargo, a pesar de que el Presidente Municipal afirmó que ha recibido un buen número de propuestas para ocupar el cargo que dejó el miércoles Luis Enrique Ramírez Saldaña, señaló que no hay una fecha o tiempo límite para nombrar al nuevo titular.

He recibido a través de ciudadanos y a través de diferentes instituciones propuestas de currículums de algunas personas en la Ciudad de México y de Nuevo León y otros de funcionarios federales que estuvieron aquí en León y que hoy están colaborando en otras partes, la verdad es que he tenido un buen número de propuestas", detalló.

Las características que debe tener

López Santillana destacó que la elección del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) es un ejercicio que se está haciendo con mucho cuidado y en el cual está buscando cubrir tres características.

Entre éstas, la primera es que el nuevo secretario de Seguridad Pública de la ciudad sea una persona que conozca León, "no tenemos tiempo que perder en un proceso de aprendizaje por eso que tenga conocimiento de nuestro entorno", indicó.

La segunda característica es que sea una persona que tenga las capacidades para realizar, seguir adelante y darle continuidad al nuevo modelo de seguridad ciudadana, modelo que ha sido aprobado por el Ayuntamiento y el cual, aseguró ha estado dando resultados.

Tercera, buscar una efectiva coordinación operativa cada vez con más inteligencia entre las fuerzas municipales y lograr la colaboración más efectiva y precisa con el Estado y la Federación, "son las tres características que estamos buscando", precisó.

Perfiles civiles

"Tenemos varios perfiles que estamos analizando y que ya en fechas próximas estaremos dando a conocer, puedo decir que he estado analizando los currículums de al menos a tres personas", declaró.

En cuanto a perfiles militares, López Santillana dijo no tener nada en contra de los militares, sin embargo señaló que la experiencia municipal donde León ha tenido en cuatro ocasiones a personas egresadas de las filas Secretaría de la Defensa Nacional dichos perfiles no han resultado lo más adecuado, y aunque no descartó que se pueda llegar a elegir un perfil militar recalcó se está buscando gente con perfiles civiles.

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos