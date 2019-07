Busca gobierno agentes para Movilidad y Transporte

Irapuato, Gto.- La dirección de Movilidad y Transporte, abrió convocatoria a la ciudadanía para cincuenta plazas de agente de tránsito.

El director de Movilidad y Transporte, Daniel León Morales, comentó que buscan tener agentes mejor preparados, para responder a las necesidades que tienen los irapuatenses, asimismo, informó que con esto aumentará el número de elementos.

"Aumentará también la calidad en cuanto al servicio que se pueda prestar, dada la capacitación más eficiente y acuciosa, con un perfil distinto, incluyendo el tema académico”, dijo León Morales.

El pago que recibirán los agentes por sus servicios, sería de 11 mil 524 pesos mensuales, además de prestaciones superiores a las de la ley, entre las que se encuentran, 40 días de aguinaldo, 20 días de vacaciones, 30% de prima vacacional, seguro de vida, uniformes y se les estará capacitando de manera continua.

Los requisitos para ser Agente de Tránsito Municipal, son: ser mexicano, tener entre 22 y 40 años de edad, estatura mínima en hombres de 1.70 metros y en mujeres de 1.60 metros, no consumir drogas, no tener tatuajes visibles, buena conducta, no tener piercings en caso de los hombres, contar con estudios de preparatoria, pasar exámenes médicos y psicométricos.

Entre la documentación que se requiere para ser un aspirante a Agente de Tránsito, se necesitan entregar original y tres copias de la siguiente documentación: cartilla de servicio militar (liberada en caso de los hombres), curriculum vitae con fotografía (actualizado y firmado en todas las hojas), identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, acta de matrimonio (en caso de estarlo), comprobante de domicilio, certificado de estudios, constancia de antecedente no penales, licencia de conducir, certificado médico con tipo sanguíneo.

Estos deberán de ser entregados en del 10 al 19 de julio en las oficinas de la Academia de Seguridad, ubicadas en la salida a Pueblo Nuevo o en el segundo piso del Centro de Gobierno, situado en calle Álvaro Obregón, Zona Centro, con personal del área de Recursos Humanos.

Las personas que cumplan con los requisitos y entreguen su documentación tendrán que tomar un curso de capacitación de un mes en la Academia de Seguridad, con un apoyo económico al terminar esta preparación.