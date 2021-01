Buscan Reyes Magos: Colectivos piden juguetes para familiares de personas desaparecidas

Guanajuato capital.- Los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad esperan que en los últimos días que quedan de la colecta de juguetes para niños familiares de personas desaparecidas la generosidad de las personas les ayude a alcanzar su meta.

La activista Bibiana Mendoza Negrete lamentó que la respuesta a la campaña “Siembra sonrisas, regala un juguete” no ha sido como lo esperaba, sin embargo, reconoció que debido a la pandemia las personas están pasando por momentos difíciles.

La campaña busca donaciones de juguetes hasta el próximo 6 de enero para luego entregarlos a pequeños que han perdido a sus seres queridos debido a la violencia en Guanajuato. Los colectivos han compartido videos en los que los niños expresan sus deseos para Día de Reyes con los que esperan sensibilizar a las personas y cumplir con el sueño de los pequeños.

Queridos Reyes Magos yo sé que me he portado muy bien y por eso quiero que me traigan a mi tío Daniel de vuelta y también quiero que me traigan los Reyes una guardería de perritos”, pide una pequeña en uno de los videos compartidos.