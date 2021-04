Celaya.- Adultos mayores de 60 años contaron cómo fue su espera, cuánto tiempo llevaban y si era su primera o segunda dosis en los módulos de vacunación contra COVID-19.

También al salir, algunos contaron cómo se sintieron, la mayoría señaló que la vacuna los hace sentir más seguros ante esta pandemia.

En el Conalep señalaron que la organización fue mucho mejor, aunque sí hubo personas que se quejaron.

Estamos desde ayer (miércoles) a las tres de la tarde, me tocó la ficha 14, pero fui por mi mamá, que es quien va a recibir la vacuna, a las 5 y pasaditas y me tocó la 114, como quiera ya está adentro, no importa, está para la segunda dosis, y cuando le tocó la primera le dolió un poco el brazo y la cabeza, pero fue una reacción normal de la vacuna, al día siguiente le dimos una pastilla para el dolor, la metimos a bañar y se le quitó, todo muy bien”, comentó Ana Valente, y resaltó que la atención mejoró y estuvo mejor que la primera vez.

Un señor comentó que llegó desde las 6 de la mañana y era la ficha 354, y se quejó de que la vacunación era muy lenta.

En el Tecnológico de Celaya, Margarita comentó que llegó desde las 7 de la mañana, y sería su primera dosis.

Es mi primera dosis, porque me llamaron para preguntar si me quería vacunar, y dije que sí y ya no me llamaron para decirme dónde, y se me pasó la primera dosis que vinieron hace un mes, por eso ahora vengo temprano”, comentó.