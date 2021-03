Celaya.- La señora María Martínez, padece de asma, fue a tratarse a la Ciudad de México, pero decidió regresarse a Celaya para acudir al Instituto Tecnológico de Celaya y poder vacunarse contra el COVID-19.

Al llegar se llevó la sorpresa de que no se está aplicando la vacuna porque aún no hay dosis.

Me apuntó mi hija y me dijo que hoy iban a dar la vacuna aquí, vengo desde Villas de Roque, pero dije a uno le urge y me vine; no vi gente y pensé: ya acabó”, señaló María.