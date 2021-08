O usamos cubrebocas y sana distancia o cierran negocios y pasamos a semáforo naranja

León, Guanajuato - Ante la ola de incrementos de contagios de COVID en el estado de Guanajuato, la Secretaría de Salud considera que se podría cambiar a semáforo naranja, si es que los guanajuatenses no usan el cubrebocas y sana distancia.

Alarman cifras de contagios de COVID en Guanajuato; se disparan al 312%

El secretario de Salud Danuel Martínez Díaz comentó que el incremento de personas que no usan cubrebocas y no respetan los aforos son parte importante del incremento que provocaría el retorno a un color del semáforo epidemiológico más restrictivo.

A la entidad no llegaron vacunas esta semana, la federación no responde y en caso de no bajar el número de contagios y no respetar aforos, se retornaría al naranja en el semáforo de reactivación económica”.