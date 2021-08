León, Guanajuato.- Familiares, amigos y personal docente de la comunidad jesuita lamentaron el fallecimiento del joven profesionista José Luis Rojas Chávez “Chuva”, exalumno de ingeniería mecánica y eléctrica de la Universidad Iberoamericana, ayer jueves por la mañana.

“La comunidad universitaria de la Ibero León, se une a la pena que embarga a su familia, sabemos mediante la fe que “Chuva” será recibido por el abrazo del Señor y que su noble alma alcanzará a vivir la paz eterna, la alegría y el paraíso”.

LEE TAMBIÉN: Afecta COVID en León a personas de 20 a 30 años

Un joven muy querido por los maestros y compañeros, que se unieron en oración y para recabar fondos desde el 9 de agosto, cuando se enteraron de que “Chuva”, a sus 38 años, comenzaba a luchar contra el COVID.

“Mi querido Chuva, mi brother, “my friend”, hoy te quiero dar las gracias por tantas cosas, por ser un amigo incondicional, por ser una persona llena de amor, bondad, alegría y positivismo. Gracias por ser mi cómplice en todo momento, en las buenas y en las malas”, escribió en Facebook su compañero Lalo León Marmolejo.

“Fue un gran honor haber sido tu amigo, definitivamente tú has sido uno de los más grandes en mi vida, literal. Me has enseñado tanto, pero lo que más es el valor de la perseverancia, sin duda tu fuiste un incansable sin importar la circunstancia que se te pusiera frente a ti, siempre buscando lograr lo que te propusieras, un verdadero guerrero. Incluso hasta tus últimos momentos”, añade León Marmolejo.

LEE TAMBIÉN: Colonias con más casos activos de COVID registran en León

Destaca que fue un excelente esposo, hijo, colega y amigo.

“Ve tranquilo sabiendo que diste siempre lo mejor de ti y de tu corazón, has dejado huella en la vida de muchísimas personas. Tu partida marca un antes y un después en mi vida. ¡Gracias por tanto! Te queremos y te extrañaremos Brother, hasta pronto!”, añade Lalo León Marmolejo.

Su prima, Luz Ana Pantoja, quien promovió un sorteo “Por causa de la lluvia”, destacó que se portó como un auténtico guerrero hasta el final.

“Estoy tan agradecido con Dios que nos haya puesto en el mismo camino, sin lugar a duda una de las mejores coincidencias de mi vida”, un joven soñador e incansable que se entregó a su familia y a su profesión.

LEE TAMBIÉN: Podría aplicarse vacuna Moderna a leoneses de 18 a 29 años

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos