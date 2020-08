Cambia Semáforo Estatal de Reactivación a naranja

Guanajuato.- A partir de mañana el Semáforo Estatal de Reactivación de Guanajuato cambiará a naranja y con ello regresarán actividades en clubes deportivos, cines, museos, teatros, gimnasios y clubes deportivos.

Así lo anunciaron esta noche mediante un mensaje en video el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martinez y el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz.

El funcionario especificó que esta medida finalmente coordina los semáforos de reactivación estatal y federal, pero destacó que la vigencia será del 5 al 9 de agosto y se actualizará en su momento.

Usabiaga Díaz especificó que la reactivación implica que se reactiva la fabricación, venta y distribución de insumos y artículos de papelería, material didáctico, editoriales y librerías.



Actualización del Semáforo Estatal para la Reactivación: NARANJA Es determinante continuar con las medidas de prevención e higiene, no debemos bajar la guardia, seguimos trabajando para proteger tu salud. ¡Contamos contigo! #UnidosSomosGrandeza ���� https://t.co/zAgve1Yfd4 pic.twitter.com/FyjcH1yanI

También uniformes, mochilas y demás artículos escolares; dispositivos electrónicos, tabletas, computadoras y calculadoras.

Pero además habrá reapertura de áreas públicas y privadas de actividad física, clubes, centros deportivos, gimnasios, spa y piscinas, aunque con la condición de que sus servicios se otorguen con control de citas para evitar aglomeraciones.

La misma medida se aplicará en barberías, estéticas y peluquerías, señaló el secretario.

Otros sitios que finalmente podrán retomar actividades son cines, teatros, museos o eventos culturales, que deberán operar con sana distancia al interior de los locales.

También expuso que se reactivarán “espacios o áreas de culto, sólo para oración, pero no celebraciones sociales y ninguna actividad que genere concentración de personas”.

Especificó que las actividades que siguen inhabilitadas son “los eventos masivos como conciertos o grandes concentraciones y los juegos amateurs; en tanto, los juegos profesionales en estadios seguirán a puerta cerrada”.

Las medidas de restricción también permanecen en “ los bares, cantinas y similares, casinos y barras de bufete de alimentos”.

Díaz Martínez enfatizó que el semáforo naranja “es por una semana, es un reconocimiento por lo que hemos hecho bien pero estamos muy lejos de nuestro objetivo”.

No es amarillo ni verde lo que significa que no podemos bajar la guardia, las medidas sanitarias no pueden relajarse, una mayor movilidad beca también una mayor responsabilidad”.