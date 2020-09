Canaco Irapuato ayudaría a comerciantes de temporada para impulsar sus ventas

Irapuato.- La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) de Irapuato podría realizar estrategias para ayudar a comerciantes de ventas de temporada y así evitar que se vean afectados quienes comercializan en las diferentes fechas, señaló Hector Carlo León Ramírez, presidente del organismo.

Explicó que no tienen un reporte de cómo es que les fue a los vendedores de la temporada de fiestas patrias puesto que no se encuentran agremiados a la cámara y la mayoría de ellos no pudieron instalarse pues no lo tenían permitido, sin embargo, buscarán la posibilidad de otros comerciantes se puedan instalar para el Día de Muertos y Navidad.

Es un asunto que va a ser recurrente durante el año o lo que resta del año, creemos que es muy complicado que puedan reactivarse las personas que solamente trabajan en tiempos específicos o fechas específicas como es el caso de la gente que vende accesorios para las fiestas patrias, pero también vienen los que venden en dia de muertos y navidad”, dijo León Ramírez.

Mencionó que la mayoría de personas que vende en estos días se encuentran trabajando de manera informal por lo que ellos no los tienen registrados, pero les pueden ayudar a buscar algunas alternativas, para lo que les piden que acudan a las instalaciones de la cámara.

La cámara está abierta para todos, independientemente de que estén en la legalidad, en la formalidad o no, uno de los requisitos que tenemos nosotros para poderlos apoyarlos es que estén registrados, sin embargo, sabemos que en este momento es complicado”, explicó.

Por lo que tendrían que registrarse con un costo muy bajo para brindarles la ayuda y tendrían que hacerlo con tiempo.

Entre las opciones que les brindarán sería que de acuerdo con el número de los interesados, ayudarles a hacer un bazar donde puedan ofertar todos sus productos, siempre y cuando también se incluyan medidas de sanidad.

Entre todos montar un bazar o una exposición de sus productos, podríamos tratar de colocar en los patios de algunas escuelas o plazas públicas, obviamente con el permiso de las autoridades, o afuera de los estacionamientos de algunas empresas, eso es cuestión de ponernos de acuerdo y ver qué necesidades tienen”, agregó.

Invitó a la ciudadanía y algunas empresas para poder realizar esta acción y con ello reactivar a la economía de los comerciantes que dependen de estas fechas.

