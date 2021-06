Celaya, Guanajuato.- Monseñor Benjamín Castillo Plascencia expresó que la llegada de Víctor Alejandro Aguilar Ledesma para ser Obispo de la Diócesis de Celaya fue la mejor opción, por ser una persona de la región.

Castillo Placencia, quien fuera Obispo de Celaya y quien solicitó su renuncia tras cumplir 75 años, explicó que hubo varios candidatos y se llegó a la conclusión que Aguilar Ledesma era el mejor para Celaya.

“Otros venían de otros lugares extremos, que bueno que salió el que conoce, el cercano, es buen hombre, lo conozco, no de un trato frecuente, pero sí nos hemos tratado”, explicó Castillo Plascencia.

Tras once años como Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo dijo estar contento de estar en Celaya y que fue una bendición para él ser Obispo de esta ciudad.

“Muy contento de haber estado aquí, fue una bendición para mí, y no hay fecha que no se llegue, es un orgullo que seguiré siempre seguiré como emérito de Celaya, voy a Guadalajara porque ahí está mi familia, me voy a vivir allá, siempre obispo emérito de Celaya, así voy a terminar”, dijo.