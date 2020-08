Celaya busca gestionar 250 mdp para la rehabilitación del acceso poniente

Celaya.- El gobierno municipal de Celaya busca gestionar 250 millones de pesos para la rehabilitación de un tramo de dos kilómetros y medio del acceso poniente.

El director del Imipe, Rodolfo Amate Tirado, informó que ya tienen el proyecto ejecutivo que fue elaborado por la propia dependencia y que consiste en la remodelación de la Carretera Panamericana, que abarca desde la empresa Isuzu hasta la altura de las instalaciones de Protección Civil en la avenida Constituyentes.

El funcionario expuso que actualmente en ese tramo de tres kilómetros hay zonas en donde ni siquiera hay banquetas y no hay laterales, por lo que se garantizará la movilidad universal en esa zona.

Las gestiones son encabezadas por la alcaldesa Elvira Paniagua y se prevé que los recursos se puedan obtener para realizar las obras el próximo año.

Rodolfo Amate señaló que hay un tramo de un kilómetro y medio en la intersección con el Eje Juan Pablo segundo hasta la empresa Isuzu donde actualmente es propiedad federal parte de la carretera 45 Celaya-Salamanca, y para que el Municipio gestione la inversión estatal era necesario iniciar el proceso de municipalización.

Para ello, el pleno del Ayuntamiento autorizó la municipalización de dicho tramo ya que se encontraba en el limbo y solo falta la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Actualmente si bien no es del Municipio y no puede intervenir para su mantenimiento, también no está dentro del tramo carretero por el cual SCT le da mantenimiento a través de una inversión de un particular con un contrato que ellos tienen y es un tramo que a nosotros como municipio nos interesa mejorar por temas de seguridad y de imagen urbana”, comentó.