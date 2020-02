Celaya se quedaría sin eventos del Cervantino porque es caro

Celaya.- La ciudad podría dejar de ser parte de los festejos del Festival Internacional Cervantino por el costo que representa adquirir esos eventos y en su lugar se buscará fortalecer la marca del Festival de Fundación.

Así lo aseguró el director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de Cultura del Ayuntamiento, donde explicó que desde el año pasado el Insmacc gestionó directamente con empresas promotoras culturales la organización de eventos.

El funcionario explicó que hasta hace dos años, el Festival Cervantino captaba una serie de eventos culturales y posteriormente los compartía con otros municipios.

El último año que Celaya tuvo eventos del FIC fue en 2018, cuando se llevaron a cabo 30 actividades para celebrar las fiestas de fundación del municipio en conjunto con los eventos internacionales donde se tuvo la participación de la India como país invitado.

Explicó que el año pasado en Celaya se presentaron artistas como Paté de Fuá y Siddhartha quienes estaban dentro de la cartera de propuestas para el Festival Internacional Cervantino.

El director del Instituto de Cultura aseguró que lo que se busca también es el desarrollo y fortalecimiento de marcas propias como el Festival de Fundación de Celaya donde afirmó que con los eventos presentados el año pasado, se le puede competir culturalmente a cualquier ciudad del país.

Hoy en día si el Cervantino no me va a regalar nada, entonces mejor me voy a hacer gestión con los promotores y gestores culturales del Cervantino y me traigo acá lo que me interesa (…). Vivir a la sombra del Cervantino si no nos van a dar nada, en el marco del Cervantino y no me va nada nada mejor anuncio las fiestas de fundación y esa es mi marca”, afirmó Serrano Sánchez.