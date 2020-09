Celebran Grito de independencia con evento virtual

Irapuato.- Con un evento virtual, la delegación suroeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato celebró el Grito de Independencia, que en esta ocasión fue dado por el titular de la dependencia, Gabriel Espinoza Muñoz.

El funcionario recordó las grandes festividades de años pasados donde familias se reunían a celebrar las fiestas patrias, pero por esta ocasión a consecuencia de la pandemia, todo será distinto.

2020 seguramente será un año diferente, 2020 no habrá fiestas en las plazas, no habrá desfiles, no habrá juegos pirotécnicos, sin embargo, algunos maestros y padres de familia de diferentes niveles educativos y de los diferentes municipios de la región han organizado este festejo”, dijo.