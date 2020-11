‘Chocan’ regidores y presidente del Patronato de la Feria durante reunión

León.- Durante las Comisión de Hacienda y Gobierno, el presidente del Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez se molestó al ser cuestionado por regidores miembros de esta comisión al analizar propuestas de disposiciones administrativas de recaudación para el Municipio de León para el ejercicio fiscal 2021.

En el caso del Patronato de la Feria de León se analizaba la eliminación o cambio de la redacción de un párrafo en el cual se indicaba que "el costo por el acceso a las instalaciones de la Feria y del Parque Ecológico utilizando canales de venta externos será determinado por el Consejo Directivo".

Tras una acalorada discusión se aprobó el cambio de la redacción de este párrafo quedando de la siguiente manera: "El Consejo Directivo podrá determinar en su caso, la conveniencia en el uso de canales de venta externos, pero el costo por acceso a las instalaciones de la Feria y del Parque Ecológico será señalado en las presentes disposiciones".

La discusión se desató cuando la regidora Ana María Carpio señaló que el Patronato de la Feria le había explicado que este párrafo se refería a que por la pandemia se iban a distribuir boletos a través de tiendas Oxxo y cuestionó: "¿Cómo quedaría entonces esa venta?, ¿se elimina la venta por tiendas Oxxo u otros canales?".

Observó que solicitó que se revisara la redacción porque pareciera que el costo por esos canales de venta externos tendría un aumento y que este puede ser determinado por el Consejo Directivo.

A esto, el presidente del Patronato de la Feria de León respondió molesto que las ventas de boletos en Oxxo quedan al mismo costo y pidió que se no se modificara la redacción de dicho párrafo.

No es que estemos contentos o no, no se trata de estar contentos y creo que eso sí molesta. Estamos revisando con toda la actitud para saber cómo sí y que nos digas que a ver si eso nos tiene contentas. Por favor, apenas es lunes, no creo que valga la pena pelearnos cuando es un detalle de comunicación", manifestó la síndico Leticia Villegas Nava.