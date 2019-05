Cierran 8 unidades de IMSS Bienestar en Guanajuato

Guanajuato.- Ocho Unidades del IMSS Bienestar en Guanajuato, que atendían a 40 mil personas en comunidades que carecían de seguridad social, están cerradas desde el primero de mayo.

En Comonfort sólo quedaron cajas con medicamento o equipamiento de la Unidad de Soria.

Las unidades pertenecían al programa IMSS Prospera y estaban dos en Comonfort, una en la cabecera municipal y otra en Soria, además de comunidades de Dolores Hidalgo, Juventino Rosas, San Felipe, Salvatierra, San Miguel de Allende y Acámbaro.

En la página de Facebook ‘IMSS Bienestar Guanajuato - aval ciudadano’, se da cuenta de cómo fueron cerrando las unidades de San Felipe, Acámbaro y Comonfort, con fotografías de las instalaciones, equipo y medicamentos abandonados.

Mobiliario y equipo están arrumbados en la Unidad de Dolores Hidalgo que también fue cerrada.

El Gobierno Federal, pretende cerrar cerca de 315 Unidades Médicas Urbanas de IMSS Prospera, localizadas en 28 estados de la república, y que fueron parte del programa ya desaparecido de IMSS Prospera, un programa federal al cual estaban afiliadas las familias de mayor rezago social, en extrema pobreza”, se lee en una de sus publicaciones.

am buscó a la Delegación del IMSS en Guanajuato pero no pudieron emitir alguna versión debido a que el programa dependía del nivel central de la institución, además de que no formaban parte de su régimen ordinario.

Llevaban 30 años funcionando

Desde el primero de mayo han ido cerrando las Unidades operadas por la desaparecida dependencia Prospera.

Dichas unidades llevaban funcionando más de 30 años y brindaban atención en el primer nivel de atención médica.

Entre la atención que brindaba estaban talleres de autocuidado de la salud, entorno saludable para la prevención de enfermedades, control de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, control prenatal, seguimiento del desarrollo de niños menores de 5 años, vacunación universal, promoción de la salud sexual y reproductiva y cáncer, entre otras.

Las autoridades lo aducen al recorte presupuestal, realizado por la nueva administración, que pretende sea un gobierno austero, a pesar de (que) la mayoría de las unidades médicas existentes se encuentran sobresaturadas y se requiere la apertura de nuevas unidades y contratación de más personal, y no el recorte y cierre de las que existen.

Asimismo, señalan que con la desaparición de estas unidades médicas se dejará a la deriva a la población, que por su situación económica no pueden acudir a los servicios particulares.

Ya lucen descuidadas las Unidades.

Quedan desempleados

En el estado, entre enfermeras, médicos y administrativos, aproximadamente 30 personas contratadas por honorarios asimilados quedaron desempleadas.

El sábado pasado, en la visita Andrés Manuel López Obrador a San Luis Potosí, algunos de los exempleados entregaron cartas al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y al presidente de la República solicitándoles que se reconsidere el cierre de las unidades.

También se le entregaron al delegado del IMSS en Guanajuato, Jorge Manuel Sánchez, a quien también le solicitaron su incorporación al régimen ordinario del instituto.

Hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.