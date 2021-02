Cinco infartos cerebrales sufrió el cronista de Celaya

Celaya.- El cronista municipal de Celaya, Fernando Amate Zúñiga se encuentra en recuperación tras sufrir cinco infartos cerebrales.

El propio cronista señaló en entrevista telefónica que la semana pasada se desvaneció y quedó sin control lateral izquierdo y tras una revisión médica se detectó que había sufrido cinco infartos cerebrales.

Fernando Amate comentó que la movilidad en su brazo izquierdo la podrá recuperar hasta en un 80 por ciento y en su pierna hasta un 50 por ciento aunque detalló que el último diagnóstico que recibió señalaba que en dos o tres semanas podría reintegrarse a sus labores.

Espero que no haya secuelas, de lo que se trata es que si no esté al cien por ciento si esté en condiciones de poder trabajar con normalidad entre comillas (...). Los estudios que se me han hecho no señalan un mal en el habla, percepción o memoria, cognitivamente no hay daño.