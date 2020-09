Comerciantes de carritos reportan bajas ventas

Irapuato.- Al tener permiso de salir a vender sólo dos días por semana, comerciantes de carritos ubicados en el Centro Histórico han tenido bajas ventas e incluso, han batallado para poder surtir sus productos.

Tras cinco meses de no poder salir a vender, los comerciantes tuvieron la oportunidad de retomar sus actividades la semana pasada, y aunque esperaban mejores ventas pues hay mayor movilidad en el primer cuadro de la ciudad, no tuvieron buena respuesta.

La señora María del Refugio Ramírez Molina, quien vende dulces en la plazuela Miguel Hidalgo, refirió que la semana pasada tuvo ventas por 20 pesos, pues los adultos rara vez compran dulces y aún no se permite el acceso a niños, a esta zona del centro.

Dijo que desde hace 35 años vende dulces en esta zona y que previo a la pandemia del Covid-19, se colocaba frente a la escuela Aguiluchos de Chapultepec, donde los niños le compraban sus productos, pero ahora ni niños ni escuela hay.

No saco ni para pagar para que me lleven el carrito, vengo y me llevo 15 pesos, mejor los dejo porque me los gasto y que hago, me llevé 20 pesos la próxima semana, nomás pude trabajar dos veces”, dijo.