Comonfort.- En la comunidad Neutla, perteneciente al municipio de Comonfort, fueron inauguradas las oficinas de Minera Adularia Exploración, donde se ofrecerán talleres de bordado, tejido, cocina, entre otras actividades para habitantes de las comunidades aledañas.

Minera Adularia Exploración es propietaria del proyecto ‘Exploración Celaya’ que realiza actividades de exploración minera con fines científicos en Comonfort y Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato.

La labor del equipo es identificar si existen condiciones para iniciar un desarrollo minero en la zona.

Este centro comunitario es para dar información de lo que hace Adularia Exploración. Nosotros no somos una minera, somos una empresa de exploración y estamos al servicio de las comunidades con las que tenemos contrato y con las que no, tambièn son bienvenidas”, comentó Ana María Gónzalez Herrera, directora corporativa de la empresa.

El centro comunitario consta de tres locales, uno de ellos es una oficina central; habrá atención a las personas de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la oficina se abrirá de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De 10 de la mañana a 2 de la tarde abrirán los talleres.

En el otro local, se darán talleres permanentes de tejido, manualidades; el material lo regalan ellos y lo que hagan podrán llevárselo a su casa o comercializarlo.

El tercer espacio es para que las personas de la comunidad puedan llevar sus productos y venderlos al público en general.

Cada día será destinado para una comunidad, el lunes será para Delgado de Arriba, el martes para Delgado de Abajo, miércoles para Palmillas, y el jueves Rincón de Centeno. Además están hablando con otras comunidades que puedan y quieran integrarse.

Además resaltaron que algunos talleres se darán en las comunidades, sobre todo las que están más alejadas.

Los talleres se han realizado desde que comenzaron los trabajos de Adularia Exploración.

Respecto a las inconformidades que hubo de habitantes de Comonfort sobre la supuesta contaminación de agua por la minera, señaló que ellos no tuvieron quejas ni problemas.

La gente que ha estado con nosotros ha estado bien, la gente que vino y tenía inconformidades era gente que ni siquiera es de aquí, son organizaciones que andan en otras empresas; nosotros no sabemos, no tenemos idea, pero la verdad no hemos parado de trabajar”, señaló.